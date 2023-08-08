МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В последнее время для злоумышленников средства, обеспечивающие спам, становятся очень дешевыми, и недавняя инициатива Роскомнадзора о блокировке сим-карт с неактуальными данными станет для россиян "благом", заявил в эфире своей авторской программы на радио Sputnik председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Аналитик объяснил, как удалить себя из базы спамеров

Ранее сообщалось, что блокировка может затронуть абонентов с корпоративным тарифом или те карты, которые покупаются вне офисов сотовых операторов.

По словам Клименко, россияне сталкиваются с "колоссальным засильем" спама, звонков из "службы безопасности банка". "И все это находится в базе анонимных "серых" сим-карт, в разнообразных VPN-сервисах", — подчеркнул он.

Клименко считает, что в ситуации с сим-картами есть "некоторая расхлябанность", и подобных "серых" карт насчитывается несколько миллионов, что создает простор для их приобретения различными злоумышленниками.

"Спам становится очень дешевым: взяли 40 или 100 симок, воткнули в модем, и они начинают оптом всех обзванивать, создают миллион звонков", — рассказал он.

По словам Клименко, если запрет сим-карт с неактуальными данными будет доведен до конца, то это "дело очень благое для простых частных лиц, которым звонят с разными предложениями – иногда приличными, а иногда неприличными".