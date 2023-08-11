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2023
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Минцифры запретило сотрудникам использовать устройства Apple на работе
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Минцифры запретило своим сотрудникам использовать смартфоны и планшеты Apple для доступа к рабочим приложениям и переписке, рассказал журналистам глава министерства Максут Шадаев... ПРАЙМ, 11.08.2023
телеком, общество , технологии, новости, россия, минцифры, apple, запрет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАЛУГА, 11 авг — ПРАЙМ. Минцифры запретило своим сотрудникам использовать смартфоны и планшеты Apple для доступа к рабочим приложениям и переписке, рассказал журналистам глава министерства Максут Шадаев на форуме "Цифровая экономика".
"Вводится запрет на использование мобильных устройств (Apple — прим. ред.), соответственно смартфоны и планшеты, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится. В личных целях айфоны можно использовать", — сказал Шадаев.
Министр объяснил, что если у сотрудника нет возможности использовать телефон на системе Android, то он должен будет использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту.
"Мы не планируем финансировать закупку личных устройств для доступа к рабочим приложениям", — сказал Шадаев.
В ряде госорганизаций и ведомств РФ уже были введены или готовятся запреты на использование iPhone в рабочих целях. Так, например, стало известно о соответствующем запрете в Минпромторге РФ. О том, что Минтранс ввел запрет на использование техники Apple, в том числе iPhone, для служебных нужд, РИА Новости в июле сообщали три источника в министерстве.