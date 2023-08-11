КАЛУГА, 11 авг — ПРАЙМ. Минцифры запретило своим сотрудникам использовать смартфоны и планшеты Apple для доступа к рабочим приложениям и переписке, рассказал журналистам глава министерства Максут Шадаев на форуме "Цифровая экономика". Роскомнадзор проверит гаджеты Apple для безопасного доступа к сервисам

"Вводится запрет на использование мобильных устройств (Apple — прим. ред.), соответственно смартфоны и планшеты, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится. В личных целях айфоны можно использовать", — сказал Шадаев.

Министр объяснил, что если у сотрудника нет возможности использовать телефон на системе Android, то он должен будет использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту.

"Мы не планируем финансировать закупку личных устройств для доступа к рабочим приложениям", — сказал Шадаев.

В ряде госорганизаций и ведомств РФ уже были введены или готовятся запреты на использование iPhone в рабочих целях. Так, например, стало известно о соответствующем запрете в Минпромторге РФ. О том, что Минтранс ввел запрет на использование техники Apple, в том числе iPhone, для служебных нужд, РИА Новости в июле сообщали три источника в министерстве.