МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Технологией LTE в России к 2025 году будет пользоваться 81% мобильных абонентов, на 2G и 3G будет приходиться 7% и 4%, говорится в проекте стратегии развития связи в РФ, опубликованном Минцифры. Минцифры разработало проект развития отрасли связи в России

"Около 10% операторов мобильной связи во всем мире (по состоянию на конец 2022 года) приняли решение об отказе от поддержки технологии 3G. До 2030 года большинство операторов мобильной связи отключат сети 3G и переиспользуют высвободившийся радиочастотный ресурс для более эффективных и современных технологий 4G и/или 5G. Ожидается, что к 2025 году технологией LTE в России будет пользоваться 81% мобильных абонентов, на сети 2G и 3G будут приходиться 7% и 4% соответственно", — говорится в тексте.

Там также отмечается, что в конце 2022 года количество абонентов 5G в мире превысило 1 миллиард. Ожидается, что к концу 2025 года оно достигнет 2 миллиардов.

"По состоянию на март 2023 года, 249 операторов мобильной связи в 97 странах запустили коммерческие услуги на основе сетей 5G. Ожидается, что к концу 2023 года в продаже будет доступно более 1 500 моделей абонентских устройств с поддержкой 5G", — добавляется в документе.

"Прогнозируется, что развертывание сетей 6G в мире начнется в 2030 году", — заключается в стратегии.

СТАНЦИИ LTE

Более того, станции LTE и более ранних поколений в России планируется полностью заменить на отечественные к 2035 году, говорится в проекте стратегии.

"Второй этап (2031–2035 годы) включает полную замену оборудования стандарта LTE и более ранних поколений на отечественное ТКО", — говорится в документе.

Второй этап стратегии также включает развертывание сетей 5G на отечественном оборудовании во всех городах РФ с населением от 100 тысяч человек, "с возможностью создания выделенных сегментов сети для безопасного и надежного взаимодействия объектов критических инфраструктур и служб безопасности".

В документе отмечается, что коммерческая эксплуатация сетей 6G в России может начаться в период 2031-2035 годов.

В проекте стратегии также предлагается завершить использование технологий 3G к 2030 году "с высвобождением радиочастотного спектра для современных технологий".