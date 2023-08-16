МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. "Мегафон" поддерживает подход к повышению тарифов, отраженный в стратегии развития отрасли связи до 2035 года, в котором индексация обосновывается инвестиционными программами, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора. Минцифры обсудит с ФАС обоснование операторами связи роста тарифов

Во вторник Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года. В частности, документ предусматривает, что операторы в ряде случаев смогут повышать тарифы выше инфляции. Согласно проекту, в случае реинвестирования оператором связи существенной части получаемой дополнительной прибыли в развитие сетей связи, освоения новых технологий (в том числе на основе отечественного ТКО), может быть допущена индексация таким оператором связи тарифов на уровне, превышающем индекс потребительских цен на заданную регулирующими органами власти величину.

"Мы поддерживаем подход, озвученный в Стратегии развития отрасли, когда индексация цен объясняется инвестиционными программами или планами развития сети конкретного оператора. Чем эти планы масштабнее, тем выше может быть обоснованная индексация", — сказали в компании.

При этом в "Мегафоне" отметили, что жесткая рыночная конкуренция за абонента всегда будет естественным ограничителем потенциального повышения цен.

Уровень увеличения стоимости на услуги связи определяется рыночной себестоимостью услуги, а также масштабом технологических задач, которые могут встать перед операторами связи, объяснили в пресс-службе.

"Принимая ценовые решения, мы всегда исходим из затрат компании на предоставление услуг связи. На стоимость тарифов влияет множество факторов, таких как цены на оборудование, затраты на эксплуатацию сети, расходы на электроэнергию и другие ресурсы", — добавили в "Мегафоне".