МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. МТС запустил умный определитель номера с защитой от спама, он поможет абоненту определить адресата входящего звонка, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Названы признаки, указывающие на приближающуюся "смерть" смартфона

"ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о запуске умного определителя номера в сервисе "Защитник", которая определяет, кто звонит абоненту, даже если номер организации не записан в телефоне… Анализ происходит на основе технологий Big Data МТС", — следует из заявления.

Уточняется, что эта опция является бесплатной.

Система не только показывает название компании, но и отмечает "пользу" звонка цветом: вызовы, которые могут содержать спам — желтым, а предположительно нежелательные звонки — красным. Как рассказали в компании, во время входящего звонка пользователь видит информацию на экране, она также сохраняется в журнале вызовов. После алгоритмы присваивают номерам категории спама.

"В настройках приложения "Мой МТС" клиент может выбрать категории, звонки в которых "Защитник" не будет блокировать. Нежелательные звонки автоматически перенаправляются на голосовой бот, после чего сервис присылает полную расшифровку входящего. Изучив текст, пользователь может отобрать потенциально полезные для себя предложения", — пояснили в пресс-службе.

Директор центра Big Data МТС Виктор Кантор отметил, что в прошлом году компания предотвратила более двух миллиардов спам-вызовов у абонентов.