МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Минцифры России подготовило проект постановления правительства, который обяжет операторов связи предоставлять в Роскомнадзор (РКН) данные абонентов. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации. МТС представил сервис, защищающий от DDoS-атак

"Предлагается также установить требование о представлении в информационный ресурс Роскомнадзора в виде хэш-кода, вычисляемого в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 34.11-2018 "Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования", только сведений о фамилии, имени и отчестве (при наличии) абонента и пользователя услугами связи абонента – юридического лица либо индивидуального предпринимателя", — сказано в пояснительной записке.

Документ также предполагает предоставление РКН информации о дате заключения и (или) расторжения договора об оказании услуг связи, о дате начала оказания услуг связи абонентам, а также перечень абонентских номеров, выделенных абонентам-юридическим лицам либо индивидуальным предпринимателям, с которыми заключены договоры об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи. Отмечается, что такая мера позволит "в полной мере реализовать риск-ориентированный подход при осуществлении мониторинга".

Как подчеркивается в проекте, обработка и передача данных будет происходить в зашифрованном виде с использованием элементов криптографической защиты и с усиленной квалифицированной электронной подписью оператора.