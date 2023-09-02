МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. На Украине случайно была озвучена информация о количестве погибших в конфликте военнослужащих ВСУ, упоминалась цифра в 400 тысяч человек, рассказал в интервью Стивену Гарднеру бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. В США признали провал плана по уничтожению Россию

По его словам, эти цифры больше, чем суммарные потери, которые Соединенные Штаты понесли во Второй мировой войне. Тогда шли сражения с вермахтом, истощенным боями против советских войск и лишенным превосходства в авиации, напомнил Макгрегор.

"Кого мы обманываем? Это не может продолжаться долго", — отметил полковник.

По его словам, скоро всё поменяется, и тогда придет конец вооруженному конфликту.

Потери личного состава ВСУ раскрыл сотовый оператор "Киевстар". В ролике призывалось отправить слово "спасибо" на телефонный номер погибшего военного. Отмечалось, что "400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок".