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В США рассказали, что Киев случайно озвучил реальные потери ВСУ
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На Украине случайно была озвучена информация о количестве погибших в конфликте военнослужащих ВСУ, упоминалась цифра в 400 тысяч человек, рассказал в интервью Стивену Гарднеру... ПРАЙМ, 02.09.2023
телеком, технологии, новости, всу, сво, украина, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. На Украине случайно была озвучена информация о количестве погибших в конфликте военнослужащих ВСУ, упоминалась цифра в 400 тысяч человек, рассказал в интервью Стивену Гарднеру бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, эти цифры больше, чем суммарные потери, которые Соединенные Штаты понесли во Второй мировой войне. Тогда шли сражения с вермахтом, истощенным боями против советских войск и лишенным превосходства в авиации, напомнил Макгрегор.
"Кого мы обманываем? Это не может продолжаться долго", — отметил полковник.
По его словам, скоро всё поменяется, и тогда придет конец вооруженному конфликту.
Потери личного состава ВСУ раскрыл сотовый оператор "Киевстар". В ролике призывалось отправить слово "спасибо" на телефонный номер погибшего военного. Отмечалось, что "400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок".