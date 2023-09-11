МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. "Ростелеком" опроверг информацию о том, что хакеры получили доступ к клиентской базе компании: несанкционированного доступа к базам данных и в ИТ-системы оператора зафиксировано не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Россиян предупредили, где опасно заряжать телефон

"Вечером 8 сентября проукраинская хакерская группировка Hdr0 заявила о получении доступа к клиентской базе "Ростелекома". В подтверждение злоумышленники выложили в сеть файлы, якобы содержащие клиентские данные, а также скриншот одного из сайтов. Информируем, что несанкционированного доступа к базам данных и в ИТ-системы "Ростелекома" не зафиксировано", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что сайт, указанный в сообщении хакерской группировки, не является официальным интернет-ресурсом "Ростелекома" и не связан с его инфраструктурой, он был разработан одним из дилеров общества. Сейчас этот сайт заблокировали.

"Предварительный анализ перечня показывает, что большая часть полей не заполнена или заполнена некорректно, также в нем указаны устаревшие данные. Список не содержит чувствительных персональных данных. Всем дилерам компании направлено предупреждение о необходимости четко соблюдать законодательство по защите персональных данных", — добавили в пресс-службе.