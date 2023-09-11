2023-09-11T14:45:07+03:00
2023-09-11T14:45:07+03:00
2023-09-11T14:45:07+03:00
2023
https://1prime.ru/telecom/20230911/841714869.html
"Ростелеком" опроверг информацию о взломе его клиентских баз данных
Телеком
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. "Ростелеком" опроверг информацию о том, что хакеры получили доступ к клиентской базе компании: несанкционированного доступа к базам данных и в ИТ-системы... ПРАЙМ, 11.09.2023
телеком, технологии, новости, россия, ростелеком, базы данных, хакеры
https://cdnn.1prime.ru/images/83365/06/833650644.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83365/06/833650644.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83365/06/833650643.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83365/06/833650643.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83365/06/833650642.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83365/06/833650642.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20230909/841685093.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. "Ростелеком" опроверг информацию о том, что хакеры получили доступ к клиентской базе компании: несанкционированного доступа к базам данных и в ИТ-системы оператора зафиксировано не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Вечером 8 сентября проукраинская хакерская группировка Hdr0 заявила о получении доступа к клиентской базе "Ростелекома". В подтверждение злоумышленники выложили в сеть файлы, якобы содержащие клиентские данные, а также скриншот одного из сайтов. Информируем, что несанкционированного доступа к базам данных и в ИТ-системы "Ростелекома" не зафиксировано", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что сайт, указанный в сообщении хакерской группировки, не является официальным интернет-ресурсом "Ростелекома" и не связан с его инфраструктурой, он был разработан одним из дилеров общества. Сейчас этот сайт заблокировали.
"Предварительный анализ перечня показывает, что большая часть полей не заполнена или заполнена некорректно, также в нем указаны устаревшие данные. Список не содержит чувствительных персональных данных. Всем дилерам компании направлено предупреждение о необходимости четко соблюдать законодательство по защите персональных данных", — добавили в пресс-службе.