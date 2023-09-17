МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Аварии на сетях связи делятся на несколько категорий в зависимости от их ущерба, но в среднем срок их устранения составляет от 4 до 12 часов, рассказал журналистам директор Единого центра управления сервисами (ЕЦУС) "Мегафона" Влас Тарасов. Минцифры пересмотрит программы профподготовки по кибербезопасности

"Вообще аварии категоризируются, как в принципе, в любом операторе. Пятый уровень — это самая маленькая, незначительная авария, она почти безущербно может пройти. До первого уровня — это катастрофичная авария", — сказал Тарасов.

"У нас есть методика присвоения группы этих аварий — от пятого до первого, и эти уровни назначаются в зависимости от какого-то инцидента, что случилось.… Но в принципе, общая масса аварий имеет SLA (нормативный срок устранения аварии — ред.) от 4 до 12 часов. Большая часть укладывается в эту категорию. Какие-то крупные аварии, уровня А2, А1 — там SLA два часа", — продолжил он.

Специалисты ЕЦУС следят за сетью и авариями, которые на них происходят. Аварии разведены на несколько категорий: например, блок IT, блок опорной сети, блок роуминга и другие.

"Самый большой блок у нас — это, конечно, базовые станции, энергоснабжение базовых станций, крупных сетевых элементов, системы СТК (статические тиристорные компенсаторы, которые используются для улучшения качества электроэнергии — ред.) — все, что связано с таким самым большим объемом устройств, все что внутри базовых станций кабинетов", — уточнил Тарасов.

Он добавил, что в каждом регионе на сетях связи оператора работают как инженеры "Мегафон", так и сторонние подрядчики. Они обслуживают сети, устраняют аварии, участвуют в плановых работах.