МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Tele2 (входит в "Ростелеком") обнуляет стоимость услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране, особый режим начнет действовать в полночь с 9 на 10 октября и будет работать в течение двух недель, до 22 октября, рассказали РИА Новости в Tele2. SpaceX предоставит спутниковую широкополосную связь в странах Африки

"Российский оператор мобильной связи, сообщает об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране. Абоненты оператора в роуминге могут бесплатно звонить и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом. Особый режим в роуминге начнет действовать в полночь с 9-го на 10 октября и будет работать в течение двух недель до 22 октября с возможностью продления в зависимости от развития событий в Израиле", — сообщила компания.

Клиенты оператора смогут бесплатно принимать вызовы, совершать исходящие звонки, пользоваться мобильным интернетом во время пребывания в Израиле. Особые условия действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана. Это позволит абонентам оставаться на связи с родными и друзьями, получать актуальную информацию от российских дипломатических представительств и авиаперевозчиков, подчеркнули в Tele2.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.