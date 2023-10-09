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2023
https://1prime.ru/telecom/20231009/841930053.html
Veon завершил выход из российского бизнеса
Телеком
Новости
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Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon объявил о завершении выхода из России и закрытии сделки по продаже "Вымпелкома" его топ-менеджменту. Российская компания уточняет,... ПРАЙМ, 09.10.2023
телеком, бизнес, технологии, новости, veon, вымпелком, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon объявил о завершении выхода из России и закрытии сделки по продаже "Вымпелкома" его топ-менеджменту. Российская компания уточняет, что сделка не предполагает возможности обратного выкупа — "Вымпелком" окончательно вышел из группы Veon.
"Veon… сегодня объявил о том, что завершил выход из России, закрыв сделку по продаже российского бизнеса группе топ-менеджеров "Вымпелкома" во главе с генеральным директором Александром Торбаховым", — говорится в сообщении Veon.
"Группа российских топ-менеджеров ПАО "Вымпелком" во главе с генеральным директором Александром Торбаховым закрыла сделку по выкупу компании у группы Veon. Таким образом ПАО "Вымпелком" становится полностью российской компанией… Условия сделки не предполагают возможности обратного выкупа и фиксируют окончательный выход компании из группы Veon", — говорится в сообщении "Вымпелкома".