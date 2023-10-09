МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon объявил о завершении выхода из России и закрытии сделки по продаже "Вымпелкома" его топ-менеджменту. Российская компания уточняет, что сделка не предполагает возможности обратного выкупа — "Вымпелком" окончательно вышел из группы Veon. Минфин не увидел смысла в допналоге для ушедших компаний

"Veon… сегодня объявил о том, что завершил выход из России, закрыв сделку по продаже российского бизнеса группе топ-менеджеров "Вымпелкома" во главе с генеральным директором Александром Торбаховым", — говорится в сообщении Veon.

"Группа российских топ-менеджеров ПАО "Вымпелком" во главе с генеральным директором Александром Торбаховым закрыла сделку по выкупу компании у группы Veon. Таким образом ПАО "Вымпелком" становится полностью российской компанией… Условия сделки не предполагают возможности обратного выкупа и фиксируют окончательный выход компании из группы Veon", — говорится в сообщении "Вымпелкома".