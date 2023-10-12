МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Самая высокая средняя скорость интернета среди российских городов зафиксирована в Краснодаре — аналитики "Дом.ру" предполагают, что это может быть связано со всплеском спроса на удаленный формат работы, данные исследования есть у РИА Новости. Число интернет-пользователей в России выросло в 100 раз за 25 лет

"В Краснодаре средняя скорость интернета составляет 240,5 Мбит/с – это самый высокий показатель по стране. Вероятнее всего, это связано со всплеском спроса на удаленный формат работы, который в 2023 году увеличился на 160% и, по прогнозам аналитиков, будет продолжать расти", — говорится в исследовании.

На втором месте расположился Ростов-на-Дону со средней скоростью интернета в 179 Мбит/с. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург- средняя скорость интернета здесь составляет 177,8 Мбит/с.

В топ-5 также входит Саратов, где средний показатель скорости составляет 170,7 Мбит/с, и Москва — там средняя скорость интернета составляет 168,5 Мбит/с.

"В 2023 году наблюдается увеличение средней скорости интернет-соединения во всех городах нашего рейтинга. Разница со скоростью в 2022 году составила в среднем 21 Мбит/с. Это подтверждает спрос пользователей на высокий стабильный интернет и необходимую постоянную работу интернет-провайдеров над улучшением услуг, чтобы соответствовать запросам", — прокомментировала руководитель продукта "Интернет" компании "Дом.ру" Екатерина Кривошеева.