МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Правительство России выразило поддержку идее организовать короткий номер, по которому люди смогут оперативно уведомлять о пролете беспилотников, сообщило МЧС России в ответ на запрос вице-спикера Государственной думы от фракции "Новые люди" Владислава Даванкова, документ есть у РИА Новости. Власти Белгорода сообщили о нескольких погибших после атаки БПЛА

Как сообщается в письме, Даванков предложил выделить короткий номер "для граждан, наблюдавших пролет беспилотных летательных аппаратов". МЧС проработало обращение, поступившее из аппарата кабмина, совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

"На основании поступивших предложений от Минобороны России, Минцифры России и Росгвардии инициатива МЧС России по внесению изменений в постановление правительства Российской Федерации… "Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи" в части дополнительного включения в него служб, реагирующих на пролеты беспилотных летательных аппаратов, поддержана", — сообщается в документе.

Как отмечает автор идеи, если человек заметит подозрительный дрон, он сможет сообщить о нем по номеру 112. Оператор передаст координаты ответственным службам, и устройство станет целью для силовиков. В итоге вероятность, что БПЛА причинит вред людям или инфраструктуре, сократится в несколько раз.

Даванков ранее обратился к председателю нижней палаты Вячеславу Володину с предложением запустить горячую линию для тех, кто увидел беспилотник. По поручению спикера вопрос рассмотрели комитеты Госдумы, Минцифры и МЧС.