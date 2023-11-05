МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Самый настойчивый мошенник октября пытался дозвониться абоненту "Билайн" 1145 раз за 7 минут, сделать этого он так и не смог, рассказал РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов. Эксперт рассказал, откуда спамеры берут телефонные номера

"Антифрод-система "Билайна" в течение октября позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 34 тысяч абонентов. Самая долгая "атака" в октябре длилась порядка семи минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1145 раз, но так и не смог", — рассказал Алферов.

При мошеннической атаке происходит автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров. Чаще всего мошенники переключаются на нового клиента, но иногда пытаются пробить защиту — так они испытывают ее на прочность.

"Технологически телефонные сети выдерживают такое количество одновременных запросов на установление соединений и в нормальной ситуации оператор установит первое соединение, а все остальные получат ответ о занятости абонента. В случае с мошенническим звонком отбиваются все попытки дозвониться", — добавил Алферов.