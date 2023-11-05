2023-11-05T06:42:00+03:00
2023-11-05T06:44:58+03:00
2023-11-05T06:42:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecom/20231105/842177127.html
Мошенник звонил жертве 1145 раз за семь минут
Телеком
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Самый настойчивый мошенник октября пытался дозвониться абоненту "Билайн" 1145 раз за 7 минут, сделать этого он так и не смог, рассказал РИА Новости директор по управлению уровнем... ПРАЙМ, 05.11.2023
телеком, технологии, новости, мошенники, билайн, телефон
https://cdnn.1prime.ru/images/83863/28/838632815.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83863/28/838632815.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83863/28/838632814.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83863/28/838632814.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83863/28/838632802.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83863/28/838632802.jpg
https://1prime.ru/telecom/20231104/842173268.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Самый настойчивый мошенник октября пытался дозвониться абоненту "Билайн" 1145 раз за 7 минут, сделать этого он так и не смог, рассказал РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов.
"Антифрод-система "Билайна" в течение октября позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 34 тысяч абонентов. Самая долгая "атака" в октябре длилась порядка семи минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1145 раз, но так и не смог", — рассказал Алферов.
При мошеннической атаке происходит автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров. Чаще всего мошенники переключаются на нового клиента, но иногда пытаются пробить защиту — так они испытывают ее на прочность.
"Технологически телефонные сети выдерживают такое количество одновременных запросов на установление соединений и в нормальной ситуации оператор установит первое соединение, а все остальные получат ответ о занятости абонента. В случае с мошенническим звонком отбиваются все попытки дозвониться", — добавил Алферов.