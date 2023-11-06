2023-11-06T14:26:06+03:00
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2023-11-06T14:26:06+03:00
2023
https://1prime.ru/telecom/20231106/842182695.html
"Ростелеком" проинформировал Финляндию о ремонте на кабеле "Балтика"
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Россия в понедельник приступила к ремонту кабеля связи "Балтика" компании "Ростелеком", проходящего в экономической зоне Финляндии, между Петербургом и Калининградом, сообщает в... ПРАЙМ, 06.11.2023
телеком, бизнес, технологии, новости, финляндия, ростелеком, кабель связи "балтика"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 ноя — ПРАЙМ. Россия в понедельник приступила к ремонту кабеля связи "Балтика" компании "Ростелеком", проходящего в экономической зоне Финляндии, между Петербургом и Калининградом, сообщает в понедельник финское минэкономики.
"Российское ремонтное судно "Спасатель Карев" 6 ноября 2023 года начало ремонтные работы на кабеле связи "Балтика" компании "Ростелеком" в Финском заливе. Компания провела переговоры с министерством труда и экономики о ремонте поврежденного кабеля, проходящего через экономическую зону Финляндии", — говорится в сообщении.
"Ростелеком" уведомил Финляндию о выходе из строя телекоммуникационного кабеля, проходящего через экономическую зону Финляндии, и о намерении выехать на место для проведения ремонтных работ 12 октября, однако финские власти попросили отложить ремонт из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector.
Кабель "Балтика" — это кабель связи длиной около 1000 километров между Санкт-Петербургом и Калининградом. Частично он проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина подводного кабеля в финской зоне составляет около 377 километров, а в экономической зоне Швеции — около 395 километров, уточняет министерство.