ХЕЛЬСИНКИ, 6 ноя — ПРАЙМ. Россия в понедельник приступила к ремонту кабеля связи "Балтика" компании "Ростелеком", проходящего в экономической зоне Финляндии, между Петербургом и Калининградом, сообщает в понедельник финское минэкономики. Финляндия получила вторую после ЧП на Balticconnector партию СПГ от Equinor

"Российское ремонтное судно "Спасатель Карев" 6 ноября 2023 года начало ремонтные работы на кабеле связи "Балтика" компании "Ростелеком" в Финском заливе. Компания провела переговоры с министерством труда и экономики о ремонте поврежденного кабеля, проходящего через экономическую зону Финляндии", — говорится в сообщении.

"Ростелеком" уведомил Финляндию о выходе из строя телекоммуникационного кабеля, проходящего через экономическую зону Финляндии, и о намерении выехать на место для проведения ремонтных работ 12 октября, однако финские власти попросили отложить ремонт из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector.

Кабель "Балтика" — это кабель связи длиной около 1000 километров между Санкт-Петербургом и Калининградом. Частично он проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина подводного кабеля в финской зоне составляет около 377 километров, а в экономической зоне Швеции — около 395 километров, уточняет министерство.