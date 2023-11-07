МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. МТС отменяет плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом интернета, об этом оператор сообщил РИА Новости. В МТС выступили против безлимитной раздачи мобильного интернета

"В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика", — рассказала компания.

В сентябре ФАС предупредила операторов "большой четверки", что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В ведомстве установили, что, вводя такую плату, операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.