2023-11-07T09:05:00+03:00
2023-11-07T09:53:08+03:00
2023-11-07T09:05:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecom/20231107/842185741.html
МТС отменит плату за раздачу интернета на определенных тарифах
Телеком
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МТС отменяет плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом интернета, об этом оператор сообщил РИА Новости. "В целях создания наиболее комфортных условий... ПРАЙМ, 07.11.2023
телеком, экономика, технологии, новости, россия, мтс, тарифы
https://cdnn.1prime.ru/images/84171/55/841715507.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84171/55/841715507.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84171/55/841715506.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84171/55/841715506.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84171/54/841715494.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84171/54/841715494.jpg
https://1prime.ru/telecom/20231031/842127021.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. МТС отменяет плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом интернета, об этом оператор сообщил РИА Новости.
"В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика", — рассказала компания.
В сентябре ФАС предупредила операторов "большой четверки", что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В ведомстве установили, что, вводя такую плату, операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.