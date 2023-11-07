МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Ремонт поврежденного кабеля связи "Балтика" компании "Ростелеком", идущего в Калининградскую область через экономическую зону Финляндии, ориентировочно займет 10 рабочих дней, связь в регионе работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома". Бербок рассказала о затратах на интернет-кабель через Черное море

"Ростелеком" уведомил Финляндию о выходе из строя телекоммуникационного кабеля, проходящего через экономическую зону Финляндии, и о намерении выехать на место для проведения ремонтных работ 12 октября, однако финские власти попросили отложить ремонт из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector. В понедельник финское минэкономики сообщило, что Россия притупила к ремонтным работам.

"Связь Калининградской области с остальной территорией России функционирует в штатном режиме. Авария на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) от Кингисеппа до Калининграда не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям в области — передача данных организована по наземным маршрутам, также есть резервные спутниковые каналы связи", — сообщили в "Ростелекоме".

"5 ноября специализированное судно "Спасатель Карев" приступило к проведению восстановительных работ. Ориентировочные сроки — 10 рабочих дней в зависимости от погодных условий. О завершении работ будет сообщено дополнительно", — добавили в пресс-службе.