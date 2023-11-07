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Песков переадресовал вопрос о повреждении "Балтики" в Минцифры
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Вопросы, связанные с повреждениями кабеля связи "Балтика" в финской экономической зоне, следует задать Министерству цифрового развития, заявил пресс-секретарь президента России... ПРАЙМ, 07.11.2023
телеком, технологии, новости, дмитрий песков, минцифры, кабель связи "балтика"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Вопросы, связанные с повреждениями кабеля связи "Балтика" в финской экономической зоне, следует задать Министерству цифрового развития, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не обладаем информацией на этот счет. Здесь я рекомендую вам обратиться в Минсвязи. Это больше правительственная тема", — ответил он на вопрос о возможной связи повреждений на кабеле "Балтика" с инцидентом на газопроводе Balticconnector.
"Ростелеком" уведомил Финляндию о выходе из строя телекоммуникационного кабеля, проходящего через экономическую зону Финляндии, и о намерении выехать на место для проведения ремонтных работ 12 октября, однако финские власти попросили отложить ремонт из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector.
Кабель "Балтика" — это кабель связи длиной около 1000 километров между Санкт-Петербургом и Калининградом. Частично он проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина подводного кабеля в финской зоне составляет около 377 километров, а в экономической зоне Швеции — около 395 километров.