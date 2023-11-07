МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Вопросы, связанные с повреждениями кабеля связи "Балтика" в финской экономической зоне, следует задать Министерству цифрового развития, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Минцифры предложило продлить приостановку госзакупок ПО

"Мы не обладаем информацией на этот счет. Здесь я рекомендую вам обратиться в Минсвязи. Это больше правительственная тема", — ответил он на вопрос о возможной связи повреждений на кабеле "Балтика" с инцидентом на газопроводе Balticconnector.

"Ростелеком" уведомил Финляндию о выходе из строя телекоммуникационного кабеля, проходящего через экономическую зону Финляндии, и о намерении выехать на место для проведения ремонтных работ 12 октября, однако финские власти попросили отложить ремонт из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector.

Кабель "Балтика" — это кабель связи длиной около 1000 километров между Санкт-Петербургом и Калининградом. Частично он проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина подводного кабеля в финской зоне составляет около 377 километров, а в экономической зоне Швеции — около 395 километров.