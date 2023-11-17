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2023
https://1prime.ru/telecom/20231117/842297978.html
МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов
Телеком
Новости
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https://россиясегодня.рф
МТС до конца февраля следующего года отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов с соответствующей опцией, следует из сообщения оператора. Ранее в сентябре... ПРАЙМ, 17.11.2023
телеком, технологии, новости, россия, мтс, плата
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. МТС до конца февраля следующего года отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов с соответствующей опцией, следует из сообщения оператора.
Ранее в сентябре Федеральная антимонопольная служба поручила операторам "Мегафон", МТС, Tele2 и "Билайн" в течение месяца прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.
"Учитывая социально-экономическую ситуацию и идя навстречу нашим пользователям, МТС отменяет тарификацию раздачи интернета со смартфона для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные. С учетом необходимых доработок IT-систем поэтапная отмена тарификации тетеринга будет полностью проведена до конца февраля 2024 года", — сообщил МТС.
В ноябре оператор отмечал, что отменил плату за услуги на тарифах с предоплаченным пакетом интернета.