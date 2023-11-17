МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. МТС до конца февраля следующего года отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов с соответствующей опцией, следует из сообщения оператора. МТС выделит средства на доступ стартапов к виртуальной инфраструктуре

Ранее в сентябре Федеральная антимонопольная служба поручила операторам "Мегафон", МТС, Tele2 и "Билайн" в течение месяца прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

"Учитывая социально-экономическую ситуацию и идя навстречу нашим пользователям, МТС отменяет тарификацию раздачи интернета со смартфона для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные. С учетом необходимых доработок IT-систем поэтапная отмена тарификации тетеринга будет полностью проведена до конца февраля 2024 года", — сообщил МТС.

В ноябре оператор отмечал, что отменил плату за услуги на тарифах с предоплаченным пакетом интернета.