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2023
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ФАС предостерегла мобильных операторов от повышения тарифов на связь
Телеком
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ФАС России на фоне решения МТС напомнила, что отмена платы за раздачу интернет-трафика не является причиной для повышения тарифов на связь. Ранее в пятницу МТС сообщила, что до... ПРАЙМ, 17.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. ФАС России на фоне решения МТС напомнила, что отмена платы за раздачу интернет-трафика не является причиной для повышения тарифов на связь.
Ранее в пятницу МТС сообщила, что до конца февраля 2024 года отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные.
"ФАС России отмечает, что отмена платы за такую услугу не будет являться основанием для повышения цен на тарифы связи операторов", — заявила служба.
Как отмечает ведомство, раздача интернет-трафика — это использование абонентом функций собственного устройства и не услуга оператора сотовой связи, за которую абоненту нужно платить.
В сентябре ФАС предупредила операторов "большой четверки", что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В ведомстве установили, что, вводя такую плату, операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.
Позже служба в своем Telegram-канале сообщила, что мобильные операторы "Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменяют плату за раздачу интернет-трафика.