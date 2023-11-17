МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. ФАС России на фоне решения МТС напомнила, что отмена платы за раздачу интернет-трафика не является причиной для повышения тарифов на связь. Эксперт объяснил, для каких смартфонов опасен магнитный держатель

Ранее в пятницу МТС сообщила, что до конца февраля 2024 года отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные.

"ФАС России отмечает, что отмена платы за такую услугу не будет являться основанием для повышения цен на тарифы связи операторов", — заявила служба.

Как отмечает ведомство, раздача интернет-трафика — это использование абонентом функций собственного устройства и не услуга оператора сотовой связи, за которую абоненту нужно платить.

В сентябре ФАС предупредила операторов "большой четверки", что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В ведомстве установили, что, вводя такую плату, операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.

Позже служба в своем Telegram-канале сообщила, что мобильные операторы "Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменяют плату за раздачу интернет-трафика.