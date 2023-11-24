МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российские государственные СМИ нашли способы обойти санкции Евросоюза, пишет агентство Bloomberg. В США призвали отменить антироссийские санкции ради мира на Украине

Ранее Евросоюз ввел ограничения против российских государственных СМИ RT и Sputnik, однако платформы смогли найти выход из ситуации. "Плевали мы на ваши санкции", — приводит издание слова главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Как сообщает агентство, RT публикует свои материалы на разных языках на таких платформах, как X, TikTok и Facebook компании Meta Platforms, Inc*. Ещё одним популярным каналом является мессенджер Telegram.

"Теперь СМИ создали зеркальные сайты, предоставляющие тот же контент, что и заблокированные официальные сайты в странах Евросоюза. Одним из таких зеркальных сайтов является swentr.site (или зеркальное написание оригинального домена сайта RT News — прим.ред.)", — передает Bloomberg.

Евросоюз столкнулся с трудностями в обеспечении эффективности санкций, так как большая часть ответственности лежит на странах-членах. Однако Европейская комиссия работает над тем, чтобы ограничить деятельность зеркальных сайтов, заключило агентство.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская