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2023
https://1prime.ru/telecom/20231124/842363670.html
В США оценили, как российские государственные СМИ обошли санкции ЕС
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Российские государственные СМИ нашли способы обойти санкции Евросоюза, пишет агентство Bloomberg. Ранее Евросоюз ввел ограничения против российских государственных СМИ RT и... ПРАЙМ, 24.11.2023
телеком, общество , технологии, новости, ес, россия, sputnik, rt
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российские государственные СМИ нашли способы обойти санкции Евросоюза, пишет агентство Bloomberg.
Ранее Евросоюз ввел ограничения против российских государственных СМИ RT и Sputnik, однако платформы смогли найти выход из ситуации. "Плевали мы на ваши санкции", — приводит издание слова главного редактора RT Маргариты Симоньян.
Как сообщает агентство, RT публикует свои материалы на разных языках на таких платформах, как X, TikTok и Facebook компании Meta Platforms, Inc*. Ещё одним популярным каналом является мессенджер Telegram.
"Теперь СМИ создали зеркальные сайты, предоставляющие тот же контент, что и заблокированные официальные сайты в странах Евросоюза. Одним из таких зеркальных сайтов является swentr.site (или зеркальное написание оригинального домена сайта RT News — прим.ред.)", — передает Bloomberg.
Евросоюз столкнулся с трудностями в обеспечении эффективности санкций, так как большая часть ответственности лежит на странах-членах. Однако Европейская комиссия работает над тем, чтобы ограничить деятельность зеркальных сайтов, заключило агентство.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская