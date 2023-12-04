МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Российское правительство утвердило стратегию развития отрасли связи до 2035 года с целью создать современную защищенную информационную инфраструктуру, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Бюджет России на следующие три года подписан, заявил Мишустин

Глава правительства в понедельник, 4 декабря, провел совещание с вице-премьерами.

Он отметил, что власти утвердили стратегию развития отрасли связи на 12 лет в соответствии с указанием президента России Владимира Путина.

"Подписанный документ формирует условия для построения современной, защищенной информационной инфраструктуры, что очень важно для внедрения современных инновационных решений", — сказал Мишустин.

Как пояснил премьер, речь идет о доступе россиян к качественным услугам связи и передачи данных вне зависимости от места проживания.

Важно наряду с реализацией стратегии развития отрасли связи в России создать благоприятные инвестиционные условия для компаний, которые работают в этой сфере, также заявил Мишустин.

На совещании с вице-премьерами в понедельник он сообщил, что кабмин утвердил стратегию развития отрасли связи до 2035 года для построения современной защищенной информационной инфраструктуры.

"В течение трех месяцев необходимо подготовить соответствующий план мероприятий для реализации задач стратегии. Ну и, что очень важно, сформировать благоприятные инвестиционные условия для компаний, которые работают в отрасли, чтобы они могли обеспечить людей, бизнес качественными услугами связи", — отметил Мишустин.