МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Роскомнадзор (РКН) назначил штрафы Google, Telegram и Twitch в размере 900 тысяч рублей из-за неисполнения закона о самоконтроле социальных сетей, об этом сообщил регулятор на своем сайте. РКН предупредил о фальшивых письмах о профилактических визитах

"За нарушение требований закона "о самоконтроле" Роскомнадзор составил в отношении владельцев социальных сетей 14 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 и 2 ст. 13.50 КоАП РФ и по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которых площадкам назначены штрафы: Twitch (900 тысяч рублей), Google (900 тысяч рублей), Telegram (900 тысяч рублей)", — говорится в сообщении.

Регулятор напомнил, что с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение такого контента и ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работы.

По словам ведомства, штраф в размере 900 тысяч рублей также назначен интернет-площадке Pinterest, а также платформам Likee и TikTok — 800 тысяч рублей и 750 тысяч рублей соответственно. "Еще 8 протоколов ожидают рассмотрения в суде", — добавили в РКН.

В мае РКН расширил реестр соцсетей для контроля соблюдения ими требований законов РФ, включив в него новые площадки — "Дзен", Rutube и Twitch.

Ранее в реестр были включены: "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook (запрещена в РФ как экстремистская, в настоящий момент исключена из реестра), Instagram (запрещена в РФ как экстремистская, в настоящий момент исключена из реестра), Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, "Пикабу" и Pinterest.