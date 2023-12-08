МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "Ростелеком" выплатил налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере около 700 миллионов рублей, рассказал журналистам первый вице-президент компании Сергей Анохин в кулуарах конференции Rostelecom Tech Day. "Ростелеком" опроверг информацию о взломе его клиентских баз данных

"Заплатили, в конце ноября. Примерно 700 миллионов", — сказал Анохин.

Ранее в декабре министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что бюджет РФ получил 305 миллиардов рублей от компаний по налогу на сверхприбыль, ожидания от этой меры сработали. В то же время Силуанов выразил уверенность, что некоторого пополнения бюджета вследствие уплаты компаниями налога на сверхприбыль можно ожидать вплоть до конца 2023 года.

Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, его сумму можно было снизить вдвое, если перечислить в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительный платеж.

Всего власти РФ за счет налога на сверхприбыль планировали привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей.