МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Tele2 не будет повышать цены на все открытые для подключения и переходов тарифы до конца 2025 года, корректировки затронут несколько архивных тарифов, сообщил оператор РИА Новости. "Мегафон" продолжит диалог с ФАС по вопросу цен на рынке сотовой связи

"Ведомости" ранее во вторник написали, что Tele2 со 2 января 2024 года повысит цены на связь более чем на 10%, предоставив Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) экономическое обоснование корректировок. По данным издания, служба начала анализ повышения цен по представленным оператором данным.

"Все открытые для подключения и переходов тарифы Tele2 остаются неизменными. На них реализована защита от повышения цен: текущая стоимость этих тарифов заморожена до конца 2025 года. Корректировки затронут ряд архивных тарифов, при этом мы пересматриваем цены не чаще одного раза в год, приводя стоимость в соответствие со справедливым рыночным уровнем", — сообщил оператор, добавив, что гарантом от избыточного повышения цен всегда будет жесткая конкуренция на российском рынке мобильной связи.

В Tele2 также отметили, что пересмотр цен — это нормальная рыночная практика, так как деятельность операторов не может существовать в отрыве от экономических и регуляторных факторов. "Растут расходы на содержание сетей — цены на электроэнергию, оборудование и логистику, ставки аренды. Внешняя ситуация 2022-2023 годов повлияла на цепочки поставок оборудования, которые выстраивались годами, и привела к удорожанию закупок", — пояснил оператор.

В "Мегафоне" РИА Новости прокомментировали, что на размер тарифов влияет множество факторов, таких как стоимость оборудования, затраты на эксплуатацию сети, расходы на электроэнергию и другие ресурсы. Оператор поделился с РИА Новости, что будет принимать решения по ценам в зависимости от ситуации на рынке.

"Билайн" рассказал агентству, что любое изменение цен происходит в четком соответствии с тарифной политикой компании, а информация о планируемых изменениях при необходимости предоставляется в Минцифры и ФАС России.

В ФАС России РИА Новости сообщили, что в службу начали поступать обращения граждан по поводу повышения тарифов сотовой связи Tele2. Там также отметили, что оператор уведомил службу о планируемом повышении тарифов. "В настоящее время ведомство анализирует полученную от компании информацию с целью установить все обстоятельства повышения. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет меры реагирования", — добавили в ведомстве.