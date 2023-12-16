МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Минцифры отменило льготы по связи LTE (4G) на 2024 год, при расчете платы не будет учитываться коэффициент перспективности для радиотехнологии данного стандарта, говорится в приказе министерства, размещенном на портале официального опубликования правовых актов. В Минцифры заявили о продлении льготных кредитов для IT-компаний

"Приказ о неприменении коэффициента перспективности для радиотехнологии стандарта LTE в Методике расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в РФ радиочастотного спектра… Приказываю: не применять с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, абзац 12 пункта 11 методики,… и пункт 6 таблицы №3 приложения к методике", — говорится в документе.

Проект приказа был опубликован в начале ноября на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Из пояснительной записки следовало, что приостанавливается действие "понижающих значений коэффициента", которые учитывают перспективность технологии, применяемой при использовании радиочастотного спектра для технологии стандарта LTE и его модификаций, а также в случае использования нескольких радиотехнологий сотовой связи (аналоговой и цифровой) в одной полосе частот.

Ранее в декабре министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти РФ решили отменить льготы по LTE (4G) в 2024 году, высвобожденные средства направят на развитие связи, в том числе на Чукотке и в Якутии.

В ноябре глава Минцфиры Максут Шадаев заявил журналистам, что отмена льготной ставки на использование 4G не повлечет роста стоимости тарифов на связь выше уровня инфляции для россиян. Он напомнил, что с 2011 года в России действует льготная ставка на оплату использования LTE. По словам министра, ставка стимулирует проникновение новых технологий, а LTE — уже не новая технология, поэтому рассматривался вопрос о повышении платы.