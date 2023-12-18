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2023
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"Ростелеком" досрочно завершил ремонт подводного кабеля на Курилах
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"Ростелеком" раньше срока завершил ремонт поврежденного в октябре подводного волоконно-оптического кабеля между курильскими островами Итуруп и Кунашир, связь полностью... ПРАЙМ, 18.12.2023
телеком, технологии, новости, ростелеком, интернет-кабель, ремонт
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек — ПРАЙМ. "Ростелеком" раньше срока завершил ремонт поврежденного в октябре подводного волоконно-оптического кабеля между курильскими островами Итуруп и Кунашир, связь полностью восстановлена, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Завершить ремонт планировалось 29 декабря, потому что ситуация требовала проведения ремонтно-восстановительных работ до завершения навигации в начале января 2024 года. В противном случае острова могли остаться без связи до мая. Поэтому в сложнейших гидрометеорологических условиях были оперативно организованы и проведены ремонтные работы подводного кабеля, которые удалось завершить раньше запланированных сроков", — рассказали в правительстве региона.
Подводный волоконно-оптический кабель между Итурупом и Кунаширом был поврежден 7 октября, предположительно во время якорной стоянки судна. 12 октября связь на южных Курилах была частично восстановлена по двум оставшимся неповрежденным волокнам в морском кабеле.