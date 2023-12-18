ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек — ПРАЙМ. "Ростелеком" раньше срока завершил ремонт поврежденного в октябре подводного волоконно-оптического кабеля между курильскими островами Итуруп и Кунашир, связь полностью восстановлена, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области. Эстонская прокуратура начала расследование повреждения кабеля со Швецией

"Завершить ремонт планировалось 29 декабря, потому что ситуация требовала проведения ремонтно-восстановительных работ до завершения навигации в начале января 2024 года. В противном случае острова могли остаться без связи до мая. Поэтому в сложнейших гидрометеорологических условиях были оперативно организованы и проведены ремонтные работы подводного кабеля, которые удалось завершить раньше запланированных сроков", — рассказали в правительстве региона.

Подводный волоконно-оптический кабель между Итурупом и Кунаширом был поврежден 7 октября, предположительно во время якорной стоянки судна. 12 октября связь на южных Курилах была частично восстановлена по двум оставшимся неповрежденным волокнам в морском кабеле.