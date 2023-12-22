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"Ростелеком" повысит цены на домашний интернет в некоторых тарифах
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"Ростелеком" повысит цены на домашний интернет в некоторых архивных тарифах в пределах 5%, увеличение платы составит около 30 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе... ПРАЙМ, 22.12.2023
телеком, технологии, новости, ростелеком, интернет, тариф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Ростелеком" повысит цены на домашний интернет в некоторых архивных тарифах в пределах 5%, увеличение платы составит около 30 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"В декабре скорректирована часть архивных тарифных планов, индексация была ниже уровня инфляции и не превысит в среднем 5% (это около 30 рублей). Обновленные тарифы будут указаны в счетах за январь, в личном кабинете и на сайте", — говорится в сообщении.
Как уточнили в компании, это связано с изменением экономических условий и постоянно растущих объемов интернет-трафика. "Невозможно обеспечивать высокие надежность и качество услуг, поддерживать стабильную работу инфраструктуры и развивать ее без изменения тарифов, которые были введены в другой экономической ситуации", — добавили в "Ростелекоме".