МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Ростелеком" повысит цены на домашний интернет в некоторых архивных тарифах в пределах 5%, увеличение платы составит около 30 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов

"В декабре скорректирована часть архивных тарифных планов, индексация была ниже уровня инфляции и не превысит в среднем 5% (это около 30 рублей). Обновленные тарифы будут указаны в счетах за январь, в личном кабинете и на сайте", — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, это связано с изменением экономических условий и постоянно растущих объемов интернет-трафика. "Невозможно обеспечивать высокие надежность и качество услуг, поддерживать стабильную работу инфраструктуры и развивать ее без изменения тарифов, которые были введены в другой экономической ситуации", — добавили в "Ростелекоме".