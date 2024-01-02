МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Число спам-звонков клиентам МТС в России в 2023 году выросло более чем на треть, до 8 миллиардов, при этом за тот же период удалось заблокировать больше двух миллиардов нежелательных вызовов, рассказали РИА Новости в компании. Россиянам рассказали о новогодней уловке мошенников

"МТС заблокировала больше двух миллиардов нежелательных вызовов, это 8,5 млн часов спама. Общее количество зафиксированных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2023 году составило в сети МТС более восьми миллиардов, что на 36% больше, чем годом ранее", — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего спамеры звонили жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Перми.

По словам аналитиков, клиенты, которые используют умный определитель номера, чаще всего не отвечают на звонки коллекторов, 75% игнорирует вызовы от организаций, которые проводят опросы, 56% — специалистов по юридическим вопросам, 48% — тех, кто предлагал работу, а 47% не отвечает на звонки из фитнес-клубов.

В свою очередь активнее всего через телефонные обзвоны продвигают свои услуги банки, микрофинансовые организации, стоматологические клиники, агентства недвижимости, коллекторы, салоны красоты и компании, которые предлагают заработок в интернете.