МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" по всей России жалуются на работу сети, число жалоб достигло почти 4,5 тысяч, следует из данные сайта "Сбой.рф". Совокупный заработок авторов "ВКонтакте" в 2023 году вырос на 37 процентов

Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. "Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме", — сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе компании. По состоянию на 11.20 мск было зафиксировано 4 383 жалобы.

Отмечается, что треть всех жалоб приходится на Москву, а 14 процентов — на Санкт-Петербург. О сбоях в работе соцсети также сообщили жители Татарстана, Краснодарского края, Нижегородской, Самарской и Челябинской областей, а также пользователи из других регионов страны.

Позднее компания сообщила об устранении неполадок и возвращении к обычному режиму работу.