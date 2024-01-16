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2024
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Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
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Пользователи социальной сети "ВКонтакте" по всей России жалуются на работу сети, число жалоб достигло почти 4,5 тысяч, следует из данные сайта "Сбой.рф". Пользователи в некоторых... ПРАЙМ, 16.01.2024
телеком, технологии, новости, россия, сбой, вконтакте
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" по всей России жалуются на работу сети, число жалоб достигло почти 4,5 тысяч, следует из данные сайта "Сбой.рф".
Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. "Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме", — сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе компании. По состоянию на 11.20 мск было зафиксировано 4 383 жалобы.
Отмечается, что треть всех жалоб приходится на Москву, а 14 процентов — на Санкт-Петербург. О сбоях в работе соцсети также сообщили жители Татарстана, Краснодарского края, Нижегородской, Самарской и Челябинской областей, а также пользователи из других регионов страны.
Позднее компания сообщила об устранении неполадок и возвращении к обычному режиму работу.