МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. В прошлом году в интернет утекли 240 миллионов уникальных телефонных номеров россиян, пишут "Известия" со ссылкой на результаты исследования сервиса DLBI. Число хакерских атак увеличилось к концу 2023 года

Со своей стороны, Роскомнадзор за год зафиксировал 168 сливов персональных данных, в результате в открытый доступ попало более 300 миллионов записей — при этом не уточняется, были ли они уникальными. В 2022 году было более 140 случаев, а в сети оказалось около 600 миллионов сведений о гражданах.

Лидерами по утечкам, согласно проведенному исследованию, являются ритейл и банки.

Сменился вектор воздействий с целью незаконного получения данных — раньше практически все утечки происходили из-за инсайдеров, но с 2022 года основная причина — деятельность хакеров, которые перешли от целевых атак к массовым.

"Участившиеся взломы баз данных и их сливы в публичное пространство — часть гибридной войны, которая ведется против России. Очевидно, что это спланированные хакерские атаки, инициированные из-за рубежа. Характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к зарубежным спецслужбам, — заявили в Роскомнадзоре.

Для повышения безопасности личных данных в России предложили ввести оборотные штрафы за утечку. Также в стране может появиться механизм компенсации для пострадавших от утечек данных, в его рамках жалобы могут подаваться через портал госуслуг.