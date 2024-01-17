"Известия": в 2023-м утекли 240 миллионов уникальных телефонных номеров россиян
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. В прошлом году в интернет утекли 240 миллионов уникальных телефонных номеров россиян, пишут "Известия" со ссылкой на результаты исследования сервиса DLBI.
Со своей стороны, Роскомнадзор за год зафиксировал 168 сливов персональных данных, в результате в открытый доступ попало более 300 миллионов записей — при этом не уточняется, были ли они уникальными. В 2022 году было более 140 случаев, а в сети оказалось около 600 миллионов сведений о гражданах.
Лидерами по утечкам, согласно проведенному исследованию, являются ритейл и банки.
Сменился вектор воздействий с целью незаконного получения данных — раньше практически все утечки происходили из-за инсайдеров, но с 2022 года основная причина — деятельность хакеров, которые перешли от целевых атак к массовым.
"Участившиеся взломы баз данных и их сливы в публичное пространство — часть гибридной войны, которая ведется против России. Очевидно, что это спланированные хакерские атаки, инициированные из-за рубежа. Характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к зарубежным спецслужбам, — заявили в Роскомнадзоре.
Для повышения безопасности личных данных в России предложили ввести оборотные штрафы за утечку. Также в стране может появиться механизм компенсации для пострадавших от утечек данных, в его рамках жалобы могут подаваться через портал госуслуг.
https://1prime.ru/telecom/20240117/842816783.html