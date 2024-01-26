МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Необходимо обязать операторов связи устанавливать уникальные PIN-коды на SIM-карты, это позволит защитить от злоумышленников информацию на привязанных к номеру телефона аккаунтах, заявил сенатор Артем Шейкин в обращении в Минцифры РФ. В Совфеде предложили приравнять сим-карты к средствам платежа

"Предлагаю рассмотреть возможность внесения дополнений в постановление правительства в части закрепления требований к содержанию обязательных сведений и условий, указываемых в договоре об оказании услуг телефонной связи, а именно: установленный по умолчанию оператором связи индивидуальный четырехзначный персональный идентификационный номер (PIN-код) на идентификационный модуль (SIM-карту)", — написал Шейкин в обращении на имя директора департамента госрегулирования телекоммуникаций Минцифры Дмитрия Тура.

Кроме того, сенатор предлагает установить обязанность оператора по проверке PIN-кода при установке SIM-карты пользователем на новое устройство.

"Номер телефона граждан связан с большим количеством информации, включая социальные сети, банковские аккаунты, "Госуслуги" и другие сервисы. В случае, если SIM-карта окажется в руках мошенников в результате кражи или утери смартфона, возникает риск получения доступа злоумышленников к личной информации и кражи денежных средств с банковских счетов. Необходимой мерой предосторожности для пользователей смартфонов является установление сложного PIN-кода на SIM-карту", — объяснил Шейкин.

При этом, подчеркнул парламентарий, операторы связи по умолчанию устанавливают PIN-код в виде четырёх нулей, а граждане очень редко его меняют, это не "соответствует безопасному использованию абонентских номеров".

"В связи с этим наиболее действенным механизмом, на мой взгляд, может являться обязанность операторов связи оповещать абонентов о необходимости изменять PIN-код перед использованием SIM-карты. Целесообразно предусмотреть, чтобы при установке SIM-карты на устройство операторы связи запрашивали PIN-код, установили функцию напоминания о смене абонентом PIN-кода, а при установке на новое устройство – функцию проверки PIN-кода", — резюмировал сенатор.