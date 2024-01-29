МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Кинопоказы российских фильмов киностудии "Мосфильм" состоялись в разных странах мира, в частности в Италии и странах Латинской Америки, рассказал РИА Новости генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. "Мастер и Маргарита" стал лидером кинопроката в России и СНГ

"Мы провели серию показов нашей классики и фильмов последних лет, так называемые "Недели Мосфильма" прошли в самых разных странах мира. Даже в Италии удалось организовать показ "Хитровки", причем в центральном кинотеатре Рима" — сказал Шахназаров.

Как отметил режиссер, показы прошли хорошо, а зрительные залы были заполнены. Кроме того, мосфильмовские кинокартины представили в Болгарии, Уругвае, Аргентине, Никарагуа, Перу.

Генеральный директор подчеркнул, что недружественные страны урезали контакты с "Мосфильмом", но картины все равно покупают за рубежом.

"Надо сказать, недружественные страны серьезно нас урезали: участвовать в фестивалях стало практически невозможно. Но, как ни странно, мы сохраняем контакты, даже продаем картины: "Хитровку" купили американцы, бразильцы уже дублировали и в марте собираются выпускать наш фильм на широкий рынок", — сообщил режиссер.

По его словам, киностудии должны быть самоокупаемыми, а государство не должно их финансировать. Тем не менее, Шахназаров отметил, что кино, в отличие от киностудии, не обязательно должно быть рентабельным.