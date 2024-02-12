МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 500 тысяч рублей мессенджер WhatsApp* за нарушение порядка распространения информации интернете, сообщили РИА Новости в суде. Московский суд оштрафовал TikTok за ролики о "зацеперах"

"WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.

Протокол был составлен Роскомнадзором по части 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ за повторное неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности уведомить уполномоченный орган о начале работы программ, которые используются для обработки сообщений пользователей.

Ранее утром этот же суд оштрафовал на 500 тысяч рублей еще три компании: разработчика андроид Status Research & Development GmbH, мессенджер Wire Swiss GmbH и разработчика программного обеспечения Keybase, Inc.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская