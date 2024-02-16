МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. В Москвы сегодня приступит к рассмотрению по существу иска к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за "голую вечеринку" в клубе "Мутабор", сообщили РИА Новости в суде. В Госдуме призвали обсуждать проблемы вместо "голой вечеринки"

Судебное заседание в Таганском суде назначено в 11.30 мск.

Истцом выступает Александр Трещев. По его мнению, оператор обязан направить один миллиард долларов в госфонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Первоначально он требовал компенсации как с МТС, так и с блогера Анастасии Ивлеевой, однако суд удалил ее из ответчиков. Ранее московские суды несколько раз отказывались принимать аналогичные иски к рассмотрению. Третий иск, от Трещева, все-таки был принят.

Аналогичный иск на этой неделе зарегистрировал Лефортовский суд столицы к Ивлеевой и основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову по поводу вечеринки. Истец Анастасия Пак требует с каждого по миллиарду долларов в тот же фонд. Кроме того, Таганский суд рассматривает иск Олега Останина, требующего от МТС компенсации морального вреда в 10 миллионов рублей.

Вечеринка, которая была организована Ивлеевой, состоялась в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. Туда пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", поскольку, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники публиковали фотографии в социальных сетях, чем вызвали волну возмущения.

В МТС ранее заявили РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию и не являются "его спонсором или организатором".