Развертывание сети 5G в РФ может затянуться из-за несогласования частот

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании может не утвердить тестовый диапазон частот для развертывания в РФ сетей 5G из-за несогласования этого вопроса "Роскосмосом", рассказал РИА Новости источник, знакомый с подготовкой заседания.

"На предстоящем 28 декабря заседании ГКРЧ не будут одобрены тестовые диапазоны 3400-3800 МГц и 24-29 ГГц для 5G. Выделение этого диапазона не согласовал "Роскосмос", - сказал собеседник агентства.

"Это ставит под сомнение развертывание 5G в России", - отметил он. В Минкомсвязи воздержались от комментариев. В "Роскосмосе" поступили так же.

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.

МТС MTSS и "Вымпелком" осенью направили в ГКРЧ заявки на получение частот для тестирования 5G. Как сообщали СМИ, эти операторы хотят развернуть опытные зоны 5G в нескольких регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Татарстан и ряд других. Создание тестовых зон поможет операторам ускорить практическое внедрение новых технологий связи. Тестовый период может занять продолжительное время.

Первым оператором, получившим частоты для тестирования 5G, стал "Мегафон" MFON: в июле ГКРЧ приняла соответствующее решение. Тесты будут проводиться во время ЧМ-2018 в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.