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Все крупные операторы РФ начали корректировать тарифы для отмены роуминга


Компании / Технологии

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Все крупные операторы связи в России начали корректировку тарифов для последующей отмены роуминга, заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

"Мы констатируем, что все крупнейшие операторы уже начали серьёзную корректировку тарифных планов для того, чтобы это понятие постепенно уходило в прошлое", - сказал Никифоров журналистам.

Ранее в декабре "Вымпелком" объявил о снижении тарифов для своих абонентов в поездках по России при регистрации в сетях других операторов, в частности при поездках в Крым. "Мегафон" MFON, в свою очередь, планирует в январе начать отмену внутрисетевого роуминга.

В Tele2 РИА Новости говорили, что в начале 2018 года планируют снизить тарифы для абонентов, приезжающих в Крым.

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