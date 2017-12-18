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ФАС: Сотовые операторы сделали уже половину запланированного для отмены роуминга в РФ


Компании / Технологии
  • # Роуминг

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Операторы "большой четверки" выполнили уже половину мероприятий в рамках процесса отмены внутрисетевого роуминга в России, и к концу марта почти все процедуры будут выполнены, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев.

В августе служба предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену. В начале декабря замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявил РИА Новости, что операторы связи готовы в срок исполнить предписание службы.

Однако затем, в конце декабря ФАС сообщила о намерении перенести сроки исполнения предписания для этих четырех крупнейших операторов связи в РФ. В итоге сроки были продлены до конца января для трех операторов ("Мегафона" MFON, МТС MTSS и "Вымпелкома") и до конца мая - для Tele2.

"Сейчас уже запущена техническая процедура (отмены внутрисетевого роуминга в РФ - ред.)", - сказал Артемьев. Он также отметил усилия "Вымпелкома", который уже сделал тарифы в Крыму на уровне общероссийских.

"И они это делают по всей стране, и все остальные это уже делают. Им нужно для этого очень сильно поменять технологические системы, построить аппаратуру заново. До конца марта большая часть окончательно будет сделана. Сейчас уже сделана половина. В первом полугодии у нас не будет роуминга вообще. Роуминг будет только, когда уедем "за бугор", - рассказал глава ФАС.

По его словам, Минкомсвязь уже внесло изменения "в кучу" своих нормативных актов, что было частью большой работы по отмене роуминга. "Мы двигаемся по всем направлениям, двигаемся быстро. Все решения большими компаниями приняты, теперь они будут по одному-пять регионов включать в эту работу, когда люди уже не будут ни копейки платить (за роуминг - ред.)", - подытожил Артемьев.

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