СМИ: Telegram в ходе предварительного ICO намерен привлечь $850 млн

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram собирается привлечь на предварительном ICO (initial coin offering – первичное размещение криптовалюты) 850 миллионов долларов, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источник, участвовавший в переговорах с Telegram и двух человек, знакомых с другими участниками переговоров.

По информации последних, книга заявок на предварительное ICO переподписана настолько, что руководство Telegram отказывается от некоторых инвестиционных предложений, в том числе от денег из России.

В начале января издание TechCrunch отмечало, что Telegram рассматривает возможность привлечения до 500 миллионов долларов в рамках предпродаж. В среду, 17 января, агентство Bloomberg со ссылкой на инвестиционное предложение компании сообщило, что Тelegram планирует привлечь 600 миллионов долларов в рамках закрытого размещения токенов на своей блокчейн-платформе Telegram Open Network до конца февраля 2018 года, и еще 600 миллионов - за счет публичной продажи токенов, которая может начаться в марте.

Как напоминает издание, деньги от ICO нужны Telegram на развитие новой блокчейн-платформы – Telegram Open Network (TON) – c собственной криптовалютой, недавно объясняло руководство Telegram в white paper (документ, описывающий будущее ICO). Создатели этой платформы сравнивают свой проект с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard, гласит документ. Привлеченные с помощью ICO средства, сказано в white paper, также пойдут на закупку оборудования и развитие сопутствующих TON технологий.

Аудитория мессенджера сейчас составляет 150 миллионов человек, а к январю 2022 года достигнет 1 миллиарда, планирует Telegram, и именно с ростом аудитории возрастут и затраты – более чем втрое к 2021 году, до 220 миллионов долларов.

Минимальное вложение от инвесторов, которое Telegram готов рассмотреть, составляет 20 миллионов долларов, рассказывает один из людей, знакомых с участником переговоров с Telegram, а якорным инвесторам Telegram предлагает вкладывать не менее 50 миллионов долларов.