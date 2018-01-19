Оператор "Платона" и ГЛОНАСС открыли СП по созданию цифровой платформы на транспорте

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. АО "ГЛОНАСС" и оператор системы взимания платы с грузовиков "Платон" - "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС) - открыли совместное предприятие для создания национальной цифровой платформы в транспортной сфере, говорится в сообщении РТИТС.

"Наша главная цель - объединить усилия и опыт для разработки цифровой платформы на транспорте за счет частных инвестиций. На ее базе будут разработаны инновационные сервисы для автовладельцев, а также для компаний смежных отраслей. Проект предполагает открытый и равный доступ к платформе для разработчиков и сервис-провайдеров. Это обеспечит цифровизацию транспортного комплекса в целях повышения его конкурентоспособности", - говорит гендиректор РТИТС Антон Замков.

По словам члена экспертного совета при правительстве РФ Андрея Ионина, существующий инфраструктурный и рыночный потенциал двух госсистем целесообразно использовать для развития цифровой экономики в транспортной сфере.

"Готовая инфраструктура и предустановленное навигационно-связное оборудование обеспечат оказание цифровых услуг в кратчайшие сроки. Причем на всей территории страны и, что важно, без дополнительных затрат для бюджета и потребителей. Важно, что одновременно это гарантирует сохранение национального суверенитета за транспортной отраслью в процессе сложного и продолжительного перехода к цифровой экономике", - отмечает эксперт.