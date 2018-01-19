FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Оператор "Платона" и ГЛОНАСС открыли СП по созданию цифровой платформы на транспорте


Компании / Индустрия / Технологии / Транспорт

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. АО "ГЛОНАСС" и оператор системы взимания платы с грузовиков "Платон" - "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС) - открыли совместное предприятие для создания национальной цифровой платформы в транспортной сфере, говорится в сообщении РТИТС.

"Наша главная цель - объединить усилия и опыт для разработки цифровой платформы на транспорте за счет частных инвестиций. На ее базе будут разработаны инновационные сервисы для автовладельцев, а также для компаний смежных отраслей. Проект предполагает открытый и равный доступ к платформе для разработчиков и сервис-провайдеров. Это обеспечит цифровизацию транспортного комплекса в целях повышения его конкурентоспособности", - говорит гендиректор РТИТС Антон Замков.

По словам члена экспертного совета при правительстве РФ Андрея Ионина, существующий инфраструктурный и рыночный потенциал двух госсистем целесообразно использовать для развития цифровой экономики в транспортной сфере.

"Готовая инфраструктура и предустановленное навигационно-связное оборудование обеспечат оказание цифровых услуг в кратчайшие сроки. Причем на всей территории страны и, что важно, без дополнительных затрат для бюджета и потребителей. Важно, что одновременно это гарантирует сохранение национального суверенитета за транспортной отраслью в процессе сложного и продолжительного перехода к цифровой экономике", - отмечает эксперт.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ