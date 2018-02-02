Чистая прибыль Alphabet за 2017 г упала на 35%

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам 2017 года сократил в годовом выражении чистую прибыль на 35% - до 12,662 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга.

Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 18 долларов против 27,85 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась при этом на 22,8% - до 110,855 миллиарда долларов.

Чистый убыток Alphabet по итогам четвертого квартала 2017 года составил 3,02 миллиарда долларов против прибыли в 5,333 миллиарда в прошлом году. Разводненный убыток на акции классов A, B и C за три месяца составил 4,35 доллара против прибыли в 7,56 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 24% - до 32,323 миллиарда долларов.

Значительная выплата на общую сумму в 9,9 миллиарда долларов, учтенная в результатах четвертого квартала, связана с принятием налоговой реформы в США. Компания отмечает, что за вычетом этой выплаты прибыль за квартал составила 6,837 миллиарда долларов, а разводненная прибыль на акцию - 9,7 доллара.

Показатель по прибыли на акцию при этом оказался меньше прогноза в 9,98 доллара. Согласно отчетности, затраты компании выросли на 27%, до 24,659 миллиарда долларов за четвертый квартал.

Между тем 31 января совет директоров компании назначил нового председателя совета, им стал Джон Хеннеси (John Hennessy).