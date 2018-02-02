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Чистая прибыль Amazon в 2017 году выросла на 28%


Компании / Технологии / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам 2017 года увеличилась на 27,9% в годовом выражении и достигла 3,033 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 6,15 доллара против 4,9 доллара по итогам 2016 года. Выручка от продаж выросла на 30,8% - до 177,866 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Amazon увеличилась в 1,5 раза год к году - до 1,856 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 3,75 доллара против 1,54 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Эксперты ожидали увидеть этот показатель на уровне 1,85 доллара за акцию. Выручка от продаж выросла на 38,2% - до 60,453 миллиарда долларов.

По итогам первого квартала Amazon ожидает роста выручки от продаж на 34-42%, до 47,75-50,75 миллиарда долларов.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

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