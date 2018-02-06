Число криптообменников в мире с начала года выросло на 7,5%

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Число криптообменных автоматов (Bitcoin ATM, позволяющих приобрести криптовалюту за денежные средства) в мире с начала 2018 года выросло на 7,5%, до 2,179 тысячи штук, следует из данных портала CoinATMRadar.

Годом ранее таких автоматов в мире насчитывалось всего 979 штук. Таким образом, с 1 февраля 2017 года их число выросло в 2,2 раза.

Наибольшее число таких криптообменников расположено в Северной Америке (76,64%) и Европе (19,55%). На страны Азии приходится лишь 2,16% всех автоматов, на Океанию - 1,19%, а на Южную Америку - 0,46%. Лидером по числу обменников являются США, там расположено 1,297 тысячи автоматов.

В России, согласно данным портала, расположено 11 криптообменников. Наибольшее их число сосредоточено у Новосибирска - шесть штук. Еще четыре автомата расположено в Краснодаре и один в Красноярске.