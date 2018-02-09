"Яндекс" создал собственный продюсерский центр‍

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Российская интернет-компания "Яндекс" создала собственный продюсерский центр для создания фильмов и сериалов. Об этом заявил директор по развитию медиасервисов российской компании Ольга Филипук.

"Продюсерский центр будет финансово и экспертно участвовать в кинопроизводстве, а также, используя технологии "Яндекса", помогать в продвижении фильмов разных жанров", - рассказала она.

Отмечается также, что новый продюсерский центр - не первый проект компании по созданию оригинального видеоконтента. Ранее медиасервисы "Яндекса" участвовали в качестве сопродюсеров вышедшего в феврале текущего года фильма "Селфи".

Еще одна работа продюсерского центра компании - участие в финансировании съемок фильма "Черновик" по роману писалетя Сергея Лукьяненко.

"Яндекс" в начале 2018 года выделил в отдельную дочернюю структуру свои медиасервисы— "Яндекс.Музыка", "КиноПоиск", "Яндекс.Афиша" и "Яндекс.Телепрограмма", чья совокупная месячная аудитория превышает 50 млн пользователей.