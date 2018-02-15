ЦБ планирует внедрить регулирование киберрисков в капитале банков с 2019 г

МАГНИТОГОРСК, 15 фев - ПРАЙМ. Банк России планирует внедрить регулирование киберрисков в капитале банков с 1 января 2019 года, а с 2020 года банки начнут уже отчитываться, сообщил начальник управления департамента банковского регулирования ЦБ Михаил Бухтин.

"Мы планируем публиковать это (регулирование киберрисков в капитале банков - ред.) в первом полугодии, до 1 июля 2018 года. И планируем ввести с 1 января 2019 года", - сказал он, выступая на 10-м Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

"И где-то с 2020 года оценка киберрисков в рамках надзорной оценки требований на капитал будет предъявляться по итогам 2019 года", - добавил Бухтин.

Впервые о необходимости введения требований к достаточности капиталов банков по кибербезопасности заявили топ-менеджеры ЦБ в феврале 2017 года. Изначально планировалось ввести такое регулирование в третьем квартале 2017 года.

Тогда замначальника главного управления безопасности и защиты информации Артем Сычев пояснил, что требование к банкам по киберрискам, включая требование к достаточности капитала, предполагается утвердить нормативным актом ЦБ. А занимавший тогда пост первого зампреда ЦБ Георгий Лунтовский уточнил, что регулятор готовит ряд требований и стандартов в этой области.