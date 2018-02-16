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Хакеры научились взламывать пароли на компьютерах через файлы Word


Компании / Технологии
  • #Хакер
    © fotolia.com, Sergey

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Эксперты по кибербезопасности компании Trustwave Spiderlabs сообщили о том, что хакеры нашли способ взламывать компьютеры посредством файла Word.

Отмечается, что киберпреступники разработали следующий метод для выманивания и хищения паролей доступа к персональным компьютерам. Подцепить вирус можно, получив документы в формате DOCX, RTF, HTA, VBScript и PowerShell. Пользователю высылается спам-письмо, к которому прикреплен файл в указанных ранее форматах. Он загружает прикрепленный файл и это приводит к установке на его ПК  вредоносного ПО, после чего программа получает доступ к логин-паролям и пересылает их хакерам.

По мнению экспертов, чтобы обезопасить свои компьютеры, пользователям надо своевременно обновлять Windows и Office.

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