Илон Маск получил разрешение бурить тоннель под Вашингтоном‍

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Власти столицы США разрешили основанной инженером и бизнесменом Илоном Маском компании The Boring Company бурить тоннель под Вашингтоном, пишет The Washington Post.

Транспортное управление Вашингтона пока выдало предварительное разрешение. Детали проекта бурения тоннеля пока не разглашаются. Тем не менее, предполагается, что под американской столицей построят станцию для высокоскоростных поездов проекта Hyperloop, автором идеи которой также выступает Маск.

Ранее бизнесмен заявлял о своих планах связать скоростными поездами, которые будут перемещаться по тоннелям, города США Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию и Балтимор. В октябре прошлого 2017 года Маск опубликовал в своем аккаунте в instagram первое фото скоростного туннеля, который строится под Лос-Анджелесом.