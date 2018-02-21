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Убытки мировой экономики от киберпреступлений составили в 2017 г $600 млрд


Компании / Технологии

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Убытки мировой экономики от киберпреступлений составили в 2017 году около 600 миллиардов долларов, следует из совместного отчета компании McAfee, занимающейся кибербезопасностью, и Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

"Киберпреступность стоит экономике около 600 миллиардов долларов, или 0,8% от глобального ВВП, что больше по сравнению с данными отчета за 2014 год, когда мировые убытки оценивались в 445 миллиардов долларов", - говорится в исследовании "Экономический эффект от киберпреступности - без замедления".

Банки остаются приоритетной целью киберпреступников, отмечается в релизе.

По словам старшего вице-президента CSIS Джеймса Льюиса, число центров киберпреступности в мире растет, включая Бразилию, Индию и Вьетнам.

В докладе рассматривалась киберпреступность в странах Северной Америки, Европы и Центральной Азии, Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Южной Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки к югу от Сахары, Ближнего Востока и Северной Африки. Отмечается, что в исследовании не предпринимались попытки измерить все вредоносные действия в интернете, вместо этого акцент был сделан на случаи, когда преступники получали незаконный доступ к компьютеру или сети жертвы.

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Кибербезопасность

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