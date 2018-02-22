Смартфон Samsung Galaxy S9 может выйти 16 марта‍

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Новые смартфоны южнокорейского производителя Samsung - Galaxy S9 и Galaxy S9+ - могут оказаться в магазинах уже в марте текущего года, а по предзаказу новый гаджет можно будет получить еще раньше, пишут корейские СМИ.

Официальная презентация нового телефона должна пройти уже в ближайшее воскресенье, 25 февраля. Позднее, в среду, 28 февраля, будет открыт предзаказ на смартфон. Забрать гаджет, купленный по предзаказу, будет можно с 9 по 15 марта.

На прилавах магазинов Galaxy S9 и Galaxy S9+ окажутся 16 марта. Возможно, что названные источником корейского издания сроки ориентированы только на корейский рынок.