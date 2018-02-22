В работе Facebook произошел глобальный сбой

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram (принадлежит компании Facebook) сообщают о том, что сервисы сетей стали недоступны.

Сообщается, что по всему миру соцсети перестали работать как в веб-версии, так и в мобильном приложении.

Как пишет портал Down Detector, сбой произошел в России, Украине, странах Европы, Вьетнаме, Южной Корее и других государствах.

Отмечается, что при попытке зайти в соцсеть Facebook страница не грузится и на экране возникает сообщение: "Простите, что-то пошло не так".

При попытке пользователей обновить Instagram появляются сообщение: "Не удалось обновить ленту".

Помимо этого, в обеих соцсетях не отправляются личные сообщения.